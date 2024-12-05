Karabük'te "Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

Karabük'te 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, acil sağlık hizmetleri çalışanlarının vatandaşların en çok yardıma ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu, 24 saat zorlu şartlarda görev yaptığını söyledi.

Kampanyanın mayıs ayına kadar düzenleneceğini aktaran Yüksel, hedeflerinin fermuar sistemini herkesin uygulamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Yüksel, Türkiye'de ve Karabük'te vatandaşların ambulansa yol verme konusunda üst seviyede duyarlılığa sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ambulans başta olmak üzere geçiş üstünlüğüne sahip tüm araçlara yol vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu bir sistem dahilinde yapabilmek adına bu kampanyayı önemsiyoruz. Burada sürücülerimizin bilmesi gereken tek kural var. Sağdaysanız mümkün olduğunca en sağa, soldaysanız da mümkün olduğunca en sola gideceksiniz. Ambulans da ortadan gidecek. Bu sistemi oturtabilirsek kendimizi başarılı sayacağız."