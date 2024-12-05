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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 05.12.2024 - 20:54
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        U.B. (33) idaresindeki 34 KBV 884 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy yakınlarında A.T. (37) yönetimindeki 78 AAN 749 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile A.T'nin kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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