KARÇEL yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmayı sürdürüyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARÇEL), ürün yelpazesinde yer alan stadyum ve spor kompleksleri alanında yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, portföyünde bulunan İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'nın Spotify Nou Camp Stadyumu'nun yenileme çalışmalarına devam eden şirket, Afrika şampiyonasına ev sahipliği yapacak Uganda Hoima Stadyumu'nun çelik işlerini de üstlendi.

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanı ve misyonuyla çalışmalarına devam eden KARÇEL AŞ, CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlarla donatılmış Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birine sahip olup sahasında yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretiyor.

Şirket, Türkiye'nin değişik yerlerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demir yolu ve kara yolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi yatırımların çelik konstrüksiyon imalatını da yapıyor.