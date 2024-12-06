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        KARÇEL yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmayı sürdürüyor

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARÇEL), ürün yelpazesinde yer alan stadyum ve spor kompleksleri alanında yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:57
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        KARÇEL yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmayı sürdürüyor
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARÇEL), ürün yelpazesinde yer alan stadyum ve spor kompleksleri alanında yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.

        KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, portföyünde bulunan İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'nın Spotify Nou Camp Stadyumu'nun yenileme çalışmalarına devam eden şirket, Afrika şampiyonasına ev sahipliği yapacak Uganda Hoima Stadyumu'nun çelik işlerini de üstlendi.

        "Fabrikalar kuran fabrika" unvanı ve misyonuyla çalışmalarına devam eden KARÇEL AŞ, CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlarla donatılmış Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birine sahip olup sahasında yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretiyor.

        Şirket, Türkiye'nin değişik yerlerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demir yolu ve kara yolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi yatırımların çelik konstrüksiyon imalatını da yapıyor.

        KARÇEL AŞ. ayrıca köprülü vinç, pergel vinç, portal vinç ve özel proses vinçlerin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerini de yürütüyor.

        Şirket, güçlü yönetim prensibi anlayışıyla küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için yenilikçi ve vizyoner kararlar alıyor.

        Uzun vadeli hedefler doğrultusunda esnek ve proaktif yönetim anlayışıyla müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan ve uluslararası pazar ihtiyaçlarını her zaman yakından takip eden KARÇEL AŞ. hızlı ve kaliteli çözümler üretmeye devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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