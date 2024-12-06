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        Karabük'te "Sosyalfest Ideathon" etkinliği başladı

        Karabük Üniversitesince (KBÜ), toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali fikir atölyesi (Sosyalfest Ideathon) etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:04
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        Karabük'te "Sosyalfest Ideathon" etkinliği başladı
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        Karabük Üniversitesince (KBÜ), toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali fikir atölyesi (Sosyalfest Ideathon) etkinliği başladı.

        KBÜ Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde iki gün sürecek programda, katılımcılar, alanında uzman mentörlerden inovasyon ve girişimciliğe dair eğitim alacak, tasarım odaklı düşünmeyi öğrenecek ve takım arkadaşlarıyla fikirleri sistematik birer projeye dönüştürmeye çalışacak.

        Programın ilk gününde Kuveyt Türk İnovasyon Müdürlüğü Yöneticisi Döndü Acar ve Lonca Girişimcilik Merkezi Startup Programları Yöneticisi Faruk Yücegög, öğrencilere eğitim verdi ve mentörlük desteği sağladı.

        Etkinlik kapsamında, yarın fikirlerin sunumları gerçekleştirilecek.

        Programda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 2-3 Mart'ta Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'ni başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sosyalfest'in kendileri için Türkiye'de ilk olması açısından son derece önem taşıdığını belirten Kırışık, "Bunu başarıyla gerçekleştirmemizin ülkemiz açısından çok önemli bir çağın başlangıcına işaret ettiğini ifade edebilirim çünkü mühendislik sahasında elde ettiğimiz başarıların bir benzerini sosyal bilimler sahasında elde etmemiz son derece büyük bir önem taşıyor." dedi.

        Kırışık, sosyal problemleri çözmek ve Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak sosyal yenilikçi yaklaşımları geliştirmek açısından Sosyalfest'in son derece önemli rol üstlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Büyük katılımlara sahne olan, 4 bine yakın sosyal modelin geldiği, Türkiye'de çığır açan çok önemli bir sosyal bilimler festivalini gerçekleştirmiş olduk. Artık adım adım ikinci aşamaya geçiyoruz. Sosyalfest Ideathon ile bir fikir nasıl ortaya çıkarılır, nasıl sosyal model haline getirilir, bunu projelendirmek için neler yapılır, fikrin ana kaynağı ya da kaynakları nelerdir, bir buluş sosyal bilimlerde nasıl gerçekleştirilir gibi sorulara cevap bulacağımız, cevap arayacağımız bir Ideathon etkinliğiyle bir aradayız."

        Yeni buluşlara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kırışık, "Başkasını takip ederek en fazla ikinci olabiliriz. Dolayısıyla kendi özgün fikirlerimizi, kültürümüzden, medeniyetimizden, kendi kaynaklarımızdan, coğrafyamızdan esinlenerek oluşturmamız, bulmamız gerekiyor." dedi.

        Kırışık, dünyanın sosyal alanda çalkantılarla, sorunlarla, problemlerle boğuştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Giderek artan savaşlar, açlık, kıtlık ve hastalık sorunlarını dünyanın gündemine daha yaygın bir şekilde getiriyor. Dünyayı bütün insanlığın sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşayabileceği bir barış adasına döndürecek yeni fikirlere, yenilikçi yaklaşımlara, sosyal modellere, problemleri çözücü yaklaşımlara ve teorilere çok büyük ihtiyacımız var. Bu mühendislik sahasından bile çok daha önemli bir yeni kapıyı, yeni çağı bize açabilir. Bu maksatla Ideathon'u gerçekleştirmek istiyoruz. Bu Ideathon'umuzun ilk teması gençlik ve gelecek politikaları."

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Kırışık, "Yine yeni bir hayale yelken açtığımız bugünlerde inşallah Türkiye'nin ve dünyanın problemlerini çözecek yeni yaklaşımlar gerçekleştireceğimizi, ortaya koyacağımızı, yeni teoriler, fikirler belirleyeceğimizi ve dünyanın ortaya koymuş olduğumuz bu sosyal sistemlerle kendi problemlerini çözdüğü, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir dünya haline gelmesini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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