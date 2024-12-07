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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:32
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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret etti.

        KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversitenin gelişimine katkı sağlamak ve üniversite ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Kırışık, üniversitenin akademik çalışmaları ve araştırma projeleri hakkında bilgi verirken, üniversitenin gerçekleştirdiği etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile İl Başkanı Salt ise KBÜ'nün gelişiminden duydukları memnuniyeti belirterek, üniversitenin Türkiye ve dünya çapında büyük organizasyonlarla önemli başarılarla ve ödüllerle adını duyurmasını takdir ettiklerini ifade etti.

        KBÜ'nün belediyeler, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, meslek kuruluşları gibi şehirdeki aktörlerle yakın iletişim geliştirmesinin şehir ile üniversite arasındaki ilişkileri geliştirdiğini vurgulayan heyet, KBÜ çalışma takımlarının Karabük'ün gelişimi için büyük bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

        Çalışmaları için Kırışık'a teşekkür eden heyet, yakın diyalog ve işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

        - "Savunma Sanayi Günleri" düzenlendi

        Karabük Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübünce "Savunma Sanayi Günleri" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirilen program kapanış oturumuyla sona erdi.

        Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda 2 gün süren etkinlik, savunma sanayisi alanındaki yeniliklerin ve yerli üretimin öneminin vurgulandığı oturumlarla öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

        Programda konuşan TUSAŞ Uzay Sistemleri Yapısal Mühendislik Müdürü Atayıl Koyuncu, üniversite öğrencilerinin kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.

        TUSAŞ'ın kendilerine milletin emaneti olduğunu vurgulayan Koyuncu, "Bu emaneti de ileriye taşıyacak olan üniversitelerde yetişen öğrenci arkadaşlarımız. Burada öğrendikleri kıymetli bilgileri ileride mühendislik hayatlarında da iş hayatlarında da kullanacaklar. Dolayısıyla onları çok donanımlı şekilde bekliyoruz. Burada 4 yıllık süreyi ya da 5 yıllık süreyi en verimli şekilde geçirmeleri, ek çalışmalar yapmaları, projelerde yer almaları önemli." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, gençlerde savunma sanayisi alanındaki yenilikleri tanıma, sektördeki kariyer imkanlarını öğrenme ve uzman isimlerle doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu.

        İki gün süren etkinlik boyunca gerçekleştirilen oturumlar ve paylaşılan bilgiler, savunma sanayisine ilgi duyan öğrencilere ilham kaynağı oldu.

        Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanı Elif Şenol, NUROL Makina tasarım mühendisi Ekin Çelik, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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