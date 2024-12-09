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        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:34
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        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        A.Ş.T. yönetimindeki 06 EDH 148 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Deresoblan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak önünde seyreden İran uyruklu R.K. idaresindeki WG 0506H plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobildeki yolcu E.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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