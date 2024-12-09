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        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

        Karabük'te kanadı kırık halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:32 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:36
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        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
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        Karabük'te kanadı kırık halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

        Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Açıkgöz, apartman önünde uçamayan atmacayı fark etti.

        Kuşun kanadının kırık olduğunu gören Açıkgöz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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