Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

Kuşun kanadının kırık olduğunu gören Açıkgöz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Açıkgöz, apartman önünde uçamayan atmacayı fark etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.