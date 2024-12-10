Karabük'te kaçak avlanan 10 kişiye para cezası uygulandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avlanan 10 kişiye idari para cezası verildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avlanan 10 kişiye idari para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten para cezası uyguladı.
Ayrıca, yasa dışı avcılıkta kullanılan 9 tüfek muhafaza altına alındı.
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