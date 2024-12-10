Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kaçak avlanan 10 kişiye para cezası uygulandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avlanan 10 kişiye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kaçak avlanan 10 kişiye para cezası uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avlanan 10 kişiye idari para cezası verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten para cezası uyguladı.

        Ayrıca, yasa dışı avcılıkta kullanılan 9 tüfek muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Le Pen'in hedefi Macron
        Le Pen'in hedefi Macron
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi
        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesin...
        Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesin...
        Karabük'te Suriyeliler Esad'ın gidişini kutladı
        Karabük'te Suriyeliler Esad'ın gidişini kutladı
        Karabük'te "Sosyalfest Ideathon" etkinliği sona erdi
        Karabük'te "Sosyalfest Ideathon" etkinliği sona erdi