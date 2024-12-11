Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Şehir merkezinden yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta kentin yüksek kesimlerinde yer alan gölet, zaman zaman etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında yer alan göletin yüzeyi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

        Yüzeyi buzla kaplanan gölet, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, mezarı başında anıldı
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, mezarı başında anıldı
        Karabük'te kaçak avlanan 10 kişiye para cezası uygulandı
        Karabük'te kaçak avlanan 10 kişiye para cezası uygulandı
        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi
        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı