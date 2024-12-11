Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Kayıtlarda, M.A'nın kullandığı otomobilin park halindeki araca çarpması ve sürücünün yaya olarak kaçması yer alıyor.

Ehliyetinin aday sürücüyken alkollü araç kullanması nedeniyle daimi iptal edildiği belirlenen sürücü M.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "aykırı ışık donanımı", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "drift atmak" ve "muayenesiz araç kullanmak" maddelerinden 61 bin 889 lira idari para cezası kesildi.

Hasar oluşan kazanın ardından yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Bu sırada polisler, Kurtuluş Mahallesi Kezban Durağı mevkisinde mavi renkli sis farı açan otomobilin plakasını tespit etmek için araca yaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, yakıt almak için il merkezine gitti.

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