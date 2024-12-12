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        KARDEMİR'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında uygulamalı eğitimden geçirilerek şirkette istihdam edilebilecek öğrenciler, bu yıl mezun olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:50
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        KARDEMİR'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında uygulamalı eğitimden geçirilerek şirkette istihdam edilebilecek öğrenciler, bu yıl mezun olacak.

        Sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde genç nesillerin yetiştirilmesi amacıyla fabrikada 135 Karabük Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi haftanın 2 günü teorik, 3 gün ise uygulamalı eğitim alıyor.

        KARDEMİR'de iş hayatını da yakından görerek, profesyonellerle çalışma fırsatına sahip olan, mesleki ve teknik eğitimleri KARDEMİR uzman ve mühendislerinden alan öğrencilerin sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

        Fabrikanın eğitim müdürlüğü imkanlarından da yararlanan öğrenciler, İngilizce ve bilgisayar dersleri gibi eğitimlere ve yaşam bilgisi seminerlerine tabi tutuluyor.

        Asgari ücretin üçte biri oranında ödeme yapılan öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak ileriki yıllarda KARDEMİR'de iş olanağına da sahip olabilecek.

        Protokol kapsamında eğitim alan öğrencilerden 30'u bu yıl mezun olacak.

        - "Öğrencilerimizin KARDEMİR'de işe başlamaları noktasında talepleri var"

        Fabrikada uygulamalı eğitim alan öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İkili Mesleki Eğitim Protokolünü KARDEMİR yönetimiyle 4 yıl önce imzaladıklarını söyledi.

        Akbaş, "Toplamda 135 öğrencimiz var. Bu sene de 4 yıl önce okula kayıt yapan öğrencilerimizin mezuniyetine şahit olacağız. Buradaki formenlerimiz ve mühendislerimizle görüştüğümüzde yavrularımızın iyi yetiştiğini görüyoruz. Gençlerimizin üniversiteye gitme imkanları da var. Üniversiteye gitmezlerse KARDEMİR'de işe başlamaları noktasında taleplerinin olduğunu formenlerimiz ve mühendislerimiz ifade ediyorlar. KARDEMİR'in Karabük eğitimine vermiş olduğu destekten dolayı başta Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Demir olmak üzere genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ekipteki arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş da protokolle ikili mesleki eğitim projesinin başladığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu öğrencilerin istihdam edilmesine yönelik geri bildirimler aldık. Bundan da mutlu olduk. Bu projenin verimliliğinin başarıya ulaşmış olduğunu da bizzat müşahede etmiş olduk. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde bu proje daha güçlü, daha verimli bir şekilde devam edecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüze emeği geçen KARDEMİR emekçilerine, yöneticilerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum."

        Öğrenci Berat Fazlı Çetin ise KARDEMİR'in kendisine güzel şeyler kattığını vurgulayarak, "Bu 4 yıllık süreçte kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Yakında mezun olacağım. Üniversite hayalim var. Mühendislik veya teknikerlik düşünüyorum. Çok güzel bir eğitim programı." ifadelerini kullandı.

        Ecrin Demir de 4 yıldır elektrik otomasyon bölümünde staj gördüğünü ve her şeyden çok memnun olduğunu kaydetti.

        Ziyarette, KARDEMİR Eğitim Müdürü Melek Burcu Öztürk de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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