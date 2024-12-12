Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
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