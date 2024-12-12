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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:00 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:05
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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