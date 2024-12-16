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        Modacı Cemil İpekçi Safranbolu'da sergi açtı

        Ünlü modacı Cemil İpekçi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Bir Anadolu Masalı" sergisini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:30
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        Modacı Cemil İpekçi Safranbolu'da sergi açtı
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        Ünlü modacı Cemil İpekçi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Bir Anadolu Masalı" sergisini açtı.

        İlçenin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında düzenlenen sergi, Tarihi Çarşı Arasta Arkası Sokak'taki MFT Karayemiş Konağı'nda gerçekleştirildi.

        Serginin açılışında konuşan İpekçi, anneannesinin Safranbolu'nun Yörük köyünden olduğunu, ilçenin hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin önemli yerlerimden biri olduğunu söyledi.

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de ilçenin Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinliklerine katılarak sergi açan İpekçi'ye teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından İpekçi'nin 35'e yakın koleksiyonunu içeren sergisi açıldı. Daha sonra sanatseverler sergiyi gezdi.

        İpekçi, Belediye Başkanı Köse ile beraberindeki katılımcılara koleksiyonu hakkında bilgi verdi.

        Sergi, 19 Aralık'a kadar açık kalacak.

        Etkinlikler kapsamında tarihçi yazar Kerim Özdemir tarafından Tarihi Çarşı Muallimler Birliğinde "UNESCO 2024 Divanu Lugati't-Türk Yılı" söyleşisi de düzenlendi.

        Etkinlikler, yarın Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "UNESCO Özel Programı"nın ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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