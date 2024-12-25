Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim faaliyetleri ve okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan Çetinkaya, özel bireylerin eğitimine her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi ile adli tıp gibi branşların yer aldığı 8 uzman hekim ile 13 pratisyen hekim, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçelerdeki hastanelerde göreve başlayacak.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın yaptığı ortak açıklamada, atamalar sayesinde Karabük genelindeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı bir hale geleceği belirtildi.

Özellikle uzman hekim eksikliğinin azaltılması, vatandaşların kaliteli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşması adına büyük bir adım olduğunu belirtilen açıklamada, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu atamalarda emeği geçen Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyoruz. Karabük'te sağlık alanında yapılan her yatırımın, halkımızın hayat kalitesini yükselttiğinin bilincindeyiz." ifadesine yer verildi.