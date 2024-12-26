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        Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:40
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        Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İ.E.G. idaresindeki motosiklet, Atatürk Mahallesi Kirişçi Sokak'ta karşı yönden gelen otomobille çarpışmamak için manevra yapınca devrildi.

        Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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