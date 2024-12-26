Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İ.E.G. idaresindeki motosiklet, Atatürk Mahallesi Kirişçi Sokak'ta karşı yönden gelen otomobille çarpışmamak için manevra yapınca devrildi.
Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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