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        Karabük'te otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:24 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:56
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        Karabük'te otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması kamerada
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Sadri Artunç Caddesi'nde kontrolden çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 SN 278 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir restoranın bahçe girişine çarptı.

        Hasara yol açan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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