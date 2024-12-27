Karabük'te otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin restoranın bahçe girişine çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sadri Artunç Caddesi'nde kontrolden çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 SN 278 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir restoranın bahçe girişine çarptı.
Hasara yol açan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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