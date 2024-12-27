Karabük'te tırın şarampole devrilme anı kameraya yansıdı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen tır bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen tır bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde L.A. idaresindeki yabancı plakalı tır, kontrolden çıktı.
Önce yol kenarındaki bariyere çarpan tır, daha sonra şarampole devrildi.
Maddi hasarın oluştuğu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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