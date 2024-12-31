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        AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Safa Öz atandı

        AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Safa Öz getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:05
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        AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Safa Öz atandı
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        AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Safa Öz getirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Semih Can Güzel'in görevinden istifa etmesinin ardından yeni gençlik kolları başkanı belli oldu. Göreve, İl Gençlik Kolları Başkanvekili Öz atandı.

        Öz'e, atama belgesini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan tevdi etti.

        Açıklamada, bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Güzel'e teşekkür edildi, yeni görevlendirilen Öz'e başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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