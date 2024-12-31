AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Safa Öz atandı

Açıklamada, bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Güzel'e teşekkür edildi, yeni görevlendirilen Öz'e başarılar dilendi.

Öz'e, atama belgesini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan tevdi etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Semih Can Güzel'in görevinden istifa etmesinin ardından yeni gençlik kolları başkanı belli oldu. Göreve, İl Gençlik Kolları Başkanvekili Öz atandı.

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