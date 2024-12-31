Karabük, Kocaeli, Bartın ve Düzce'de yılbaşı denetimleri yapıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Düzce Valisi Selçuk Aslan yılbaşı önlemlerini yerinde inceledi.

Kocaeli Valisi Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.

İlk olarak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Yavuz, daha sonra Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve itfaiye ekipleriyle görüştü.

Safranpark jandarma uygulama noktasına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giden Yavuz, personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde açıklama yapan Yavuz, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi. Karabüklülerin yeni yılını tebrik eden Yavuz, "Yılbaşında vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için tüm tedbirleri valiliğimizin koordinasyonunda almış durumdayız. Şehrimizin daha huzurlu, güvenli ve yaşanabilir olması adına tüm birimlerimizle görevimizin başındayız." dedi.

Yavuz, yılbaşında vatandaşların huzuru ve güvenliği için 473 emniyet ve 202 jandarma personeliyle sahada olacaklarını kaydetti. - Kocaeli Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı. Aktaş, daha sonra Kuzey Marmara ve Anadolu Jandarma Otoyol Trafik komutanlıklarına giderek, uygulama noktasında denetimlere katıldı, sürücülerle sohbet etti.

Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Tünel İşletme Merkezi'nde çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyen Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret etti. Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir seneyi daha acısıyla, tatlısıyla geride bıraktıklarını, ailesinden ayrı mesai yapan personeli ziyaret edip yeni yıllarını kutladıklarını ifade etti.

Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2024'te 2 milyonun üzerinde çağrı geldiğini belirterek, "Çağrıların yaklaşık yüzde 40'ı vakaya dönmüş vaziyette. Bu gece de burada 62 arkadaşımız nöbet tutacak." dedi. Vatandaşların yılbaşını huzur ve mutluluk içerisinde geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarmamız birkaç gündür devam eden çalışmalarıyla yaklaşık 3 bin personelimizle sahadalar. Sahil güvenliğimiz 45 personeli ve botlarıyla görev yapmakta. Sağlık teşkilatımızla teyakkuz durumunda, yılbaşında vatandaşlarımızın huzurlu geçirmesi için diğer kurumlarımızla günlerdir normal yaptıkları mesaiye ilave olarak da gerek gıda anlamında gerekse vatandaşımızın bu akşam yapacağı programlarla ilgili üzerine düşen vazifeleri yerine getirmek için mesai harcadılar."

Aktaş, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin de tüm planlamalarını yaptıklarını, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı en hızlı müdahaleleri gerçekleştirmek üzere gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Aktaş, konuşmasının ardından Kartepe Polis Uygulama Noktası ile Kocaeli Şehir ve Devlet hastanelerini de ziyaret etti. Aktaş'a ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti.

- Bartın Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kentin çeşitli bölgelerindeki trafik denetim noktalarında inceleme yaptı, bazı kurumları ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Vali Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile boğaz mevkisinde jandarma uygulama kontrol noktasını ziyaret etti, burada görevlilerin yeni yılını kutladı.

Denetim sırasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Arslan, eğlence dönüşünde dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Telsizle jandarma personelinin de yeni yılını kutlayan Arslan, AA muhabirine, 2024 yılının acılar, sevinçler ve güzel hatıralarla geride kaldığını söyledi. İlin huzuru ve güvenliği için sürekli sahada olduklarını ifade eden Arslan, "Bugün de yeni yıl dolayısıyla önlemlerimizi aldık ve sahada olan arkadaşlarımızı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerimizi, sağlık çalışanları, itfaiye, emniyet ve 112 Acil Çağrı Merkezimizi ziyaret ederek onlara kolaylık diliyoruz. Bütün hemşehrilerimin, ülkemizin yeni yılını tebrik ediyor, hayırlara, sağlıklı günlere vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

- Düzce Düzce Valisi Selçuk Aslan da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktalarını gezdi, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Denetim sırasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Aslan, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Aslan, yılbaşında vatandaşların huzuru ve güvenliği için toplamda 1595 güvenlik gücü ile sahada olduklarını kaydetti.