Karabük'te bölgesel gelişim ligi maçının ardından arbede yaşandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, arbedeye müdahale etti.

Karabük İdmanyurdu ile Kırıkkale Spor Kulübü arasında Şirinevler Mahallesi'ndeki Onur Sahası'nda oynanan 19 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi 4. grup 13. hafta maçından sonra oyuncular arasında tartışma çıktı.

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