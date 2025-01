AK Parti'li Keşir, Karabük Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Bugün parlamentoda kadın oranı yüzde 20 ile Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamına ulaşmıştır. Bu da AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığının en önemli farkıdır." dedi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Keşir, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i, şehadetinin 8. yılında, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı vefatının 50. yılında rahmetle andı.

Karabük'ün özellikle son seçimde Türkiye'nin göz bebeği olmuş bir şehir olduğunu ifade eden Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bazı illerimizde, bazı ilçelerimizde seçim sonuçları nedeniyle üzülüp kendimizi sorguya çekerken Karabük'le iftihar ettik. Karabük teşkilatıyla iftihar ettik. Her kademesiyle, gençlik kolları, ana kademe, kadın kolları, meclis üyeleri, tüm teşkilatlarıyla iftihar ettik. Bugün başkanımız her üç Karabüklüden birinin oyunu alarak belediye başkanı oldu? Türkiye'nin en genç il belediye başkanı. Karabük'te genç, dinamik, zımba gibi de bir ekip var. Belediye Başkanımız, her 3 Karabüklüden birinin oyunu aldı ama tüm Karabük'ün her sokağına, her ilçesine, her mahallesine inşallah hizmet götürecek."