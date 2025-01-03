Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hazırlanan "Kemik İçin Şekil Hafızalı İskele Tasarımı ve Üretimi" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daver Ali, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında hazırladığı projesiyle geleneksel implantların dezavantajlarını en aza indirmeyi ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Geleneksel implantların uygulamasında ortopedistin yarayı implantın boyutlarına göre açtığını belirten Ali, "İmplant ne kadar büyükse açılacak yara da o kadar büyük oluyor. Bu yüz bölgesi, çene kemiği gibi bölgelerde olduğunda hem iyileşme süresi hem estetik açısından hastayı rahatsız edebilir." ifadesini kullandı.

Ali, son zamanlarda bu dezavantajı minimuma indirmek için şekli hafızalı implantlar kavramının ortaya çıktığını anlatarak, şunları kaydetti: