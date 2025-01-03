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        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hazırlanan "Kemik İçin Şekil Hafızalı İskele Tasarımı ve Üretimi" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:53
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        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hazırlanan "Kemik İçin Şekil Hafızalı İskele Tasarımı ve Üretimi" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daver Ali, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında hazırladığı projesiyle geleneksel implantların dezavantajlarını en aza indirmeyi ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

        Proje kapsamında, kemik onarımını desteklemek amacıyla şekil hafızalı malzemeler kullanılarak biyomühendislik alanında yeni nesil implant tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek.

        Yeni nesil iskeleler, kemik dokusunun hızlı ve etkili iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ali, projenin 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendiğini hatırlattı.

        Geleneksel implantların uygulamasında ortopedistin yarayı implantın boyutlarına göre açtığını belirten Ali, "İmplant ne kadar büyükse açılacak yara da o kadar büyük oluyor. Bu yüz bölgesi, çene kemiği gibi bölgelerde olduğunda hem iyileşme süresi hem estetik açısından hastayı rahatsız edebilir." ifadesini kullandı.

        Ali, son zamanlarda bu dezavantajı minimuma indirmek için şekli hafızalı implantlar kavramının ortaya çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Şekli hafızalı implantları uygulamadan önce kısaltabiliyoruz, kompakt hale getirebiliyoruz. İmplantın nihai hali 20 milimetre ise biz bunu 10 milimetre ve bazen 5 milimetreye kadar küçültüp o şekli implant edebiliyoruz. Bu durumda da açılacak yaranın boyutu küçülmüş oluyor. Bu hem iyileşme süresini hızlandırıyor ve hem estetik açısından hastaya avantaj sağlıyor."

        Ali, proje ekibinin araştırmacı akademisyen, bursiyer ve yürütücü olarak kendisinden oluştuğunu aktararak, "Projemiz simülasyon ve üretim aşamalarından oluşmaktadır. Simülasyon ve modelleme kısmını tamamlamış durumdayız. Üretimde de bazı ilerlemeleri kaydettik. Projemiz planladığımız şekilde devam etmekteyiz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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