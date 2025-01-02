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        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:40
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        Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Nuri T. (71) yönetimdeki 78 AH 832 plakalı otomobil, Karabük Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında Uğur B. (47) idaresindeki 74 AL 357 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Nuri T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Nuri T. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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