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        Karabük Lojistik Merkezi, bölge ticaretini geliştirecek

        Karabük'te Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi yanında 55 hektarlık alanda kurulum aşaması devam eden Karabük Lojistik Merkezinin bölge ticaretini geliştirmesi amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:35
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        Karabük Lojistik Merkezi, bölge ticaretini geliştirecek
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        Karabük'te Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi yanında 55 hektarlık alanda kurulum aşaması devam eden Karabük Lojistik Merkezinin bölge ticaretini geliştirmesi amaçlanıyor.

        Vali Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Karabük'ün, kendi tanımlamalarıyla "Batı Karadeniz'in kalbi" konumunda olduğunu söyledi.

        Yavuz, kentin coğrafi konumuna değinerek, "Çevresindeki illere yaklaşık 1-1,5 saat mesafede olan iliz. Bu anlamda bölgemizde lojistik merkezi ya da lojistik üssü diyebileceğimiz bir merkeze sahip değiliz. Valiliğimizin öncülüğünde ticaret ve sanayi odalarımız, Karabük'teki tüm kurumlarımız, üniversitemiz ve kentin tüm aktörleriyle el ele, kafa kafaya vererek bu bölgeye lojistik üs kurulması noktasında mutabakat sağladık." dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvuru yaptıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Şu anda kuruluş aşaması devam ediyor. Lojistik üssümüzü Eskipazar Organize Sanayi Bölgemizdeki demir yolunun hemen kenarındaki 55 hektarlık alanda kurmayı planlıyoruz. Lojistik üssü ilimizde olacak ama bölgeye hitap edecek. Demir yolunun hemen kenarında, otobana yakın noktada, kara yoluna ulaşım noktasında sorun olmayan noktada. Filyos Limanı, ticari kullanıma açıldığı zaman ulaşımı çok kolay. Çaycuma Havalimanı'na çok uzak sayılmayan noktada. O açıdan bölgenin ticaretine ve gelişmesine lojistik üssün çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

        - "Kısa zamanda kuruluş aşamasını tamamlayarak yatırımlarına başlamış olacağız"

        Yavuz, bölge bazında planlama yaptıklarını anlatarak, "Lojistik üssümüzün kurulmasıyla yan tarafta organize sanayinin kurulmasıyla bölgenin ithalat ve ihracatında çok büyük rol oynayacağını düşünüyoruz. Ticaretin burada yoğun şekilde daha kolay yapılacağını, aynı zamanda ulaşımdan, uzak noktalara ürünlerin gönderilmesinden kaynaklanan nakliye giderlerinin ve yol masraflarının da düşeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

        Ticaret yapan sanayicilere her türlü hizmeti sunacaklarını dile getiren Yavuz, "Buradan kolay şekilde ithalat ve ihracatlarını yapmalarını düşünüyoruz. Kuruluş aşaması şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla devam ediyor. Yakın zamanda koordinasyon kurulu kurularak bununla ilgili karar verilecek. İlimize, bölgemize ve bölgemizde ticaret yapan herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Karabüklü hemşehrilerimiz ve Batı Karadeniz'deki tüm illerimizle bu projeye el birliğiyle sahip çıkıp inşallah kısa zamanda da kuruluş aşamasını tamamlayarak yatırımlarına başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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