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        Karabük'te üretilen çam kozalağı pekmezi ilgi görüyor

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen çam kozalağı pekmezi ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:41
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        Karabük'te üretilen çam kozalağı pekmezi ilgi görüyor
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen çam kozalağı pekmezi ilgi görüyor.

        Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan çam kozalağı pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından kavanozlara doldurularak sofralarda yerini alıyor.

        Şifa kaynağı pekmezin birçok faydası olduğuna inanılıyor. Özellikle astım hastalığına iyi geldiği belirtilen çam kozalağı pekmezinin, bağışıklık sistemini de güçlendiren bir etkiye de sahip olduğu biliniyor.

        Pekmez üreticisi Hatice Öz, çam kozalağı pekmezinin yüzde 100 doğal olduğunu söyledi.

        Ürünlerin patentinin alındığını belirten Öz, "Bu işi 10 yıldır yapıyorum. Çocuklarım ve eşimle izinli olarak ormanlardan kozalak topluyoruz. Sonra kozalakları güzelce kaynatıyoruz. Şekerli ve şekersiz üretiyoruz." dedi.

        Öz, pekmez kavanozun kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sabah aç karna ve gece yatarken 2 yemek kaşığı tüketilmesini tavsiye ediyorum. Ürünlerde en ufak bir katkı maddesi yok. Kapağı açılan ürünün 1 ay içinde tüketilmesi lazım. Pekmezleri tüm Türkiye'ye ve yurt dışına bile gönderiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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