Karabük'te üretilen çam kozalağı pekmezi ilgi görüyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen çam kozalağı pekmezi ilgi görüyor.

Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan çam kozalağı pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından kavanozlara doldurularak sofralarda yerini alıyor.

Şifa kaynağı pekmezin birçok faydası olduğuna inanılıyor. Özellikle astım hastalığına iyi geldiği belirtilen çam kozalağı pekmezinin, bağışıklık sistemini de güçlendiren bir etkiye de sahip olduğu biliniyor.