Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince toplam 30 bin 540 lira idari para cezası uygulanan M.Ö. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Yapılan kontrolde sürücü M.Ö'nün 2,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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