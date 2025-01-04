Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis ekipleri, 100. Yıl Mahallesi 1003 Cadde'de durumundan şüphelendikleri 34 BCN 983 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Yapılan kontrolde sürücü M.Ö'nün 2,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince toplam 30 bin 540 lira idari para cezası uygulanan M.Ö. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.
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