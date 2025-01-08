Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 210 bin 562 kişiyi ağırladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasını geçen yıl 210 bin 562 kişi ziyaret etti.

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olma özelliği taşıyor.

Tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğundaki 75 ton yüke dayanıklı teras, 2024'te 210 bin 562 kişiyi ağırladı. İlçedeki Bulak Mencilis Mağarası'nı ise 44 bin 826 kişi ziyaret etti. İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, yaptığı açıklamada, Karabük'ün turizm değeri taşıyan önemli mekanları olan cam seyir terası ve Bulak Mencilis Mağarası'nın, 2024'te ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.