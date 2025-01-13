Karabük'teki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

İlçe merkezinden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta ve 1750 metre yükseklikte yer alan gölet, zaman zaman etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

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