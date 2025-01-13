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        Karabük'teki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:57
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        Karabük'teki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        İlçe merkezinden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta ve 1750 metre yükseklikte yer alan gölet, zaman zaman etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan göletin yüzeyi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

        Yüzeyi buzla kaplanan gölet, havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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