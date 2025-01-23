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        Karabük'te "2024 Yılı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Karabük'te "2024 Yılı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:07
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        Karabük'te "2024 Yılı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Karabük'te "2024 Yılı Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Mustafa Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Bolu'da otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

        Karabük'ün huzuru ve güvenliği adına tüm kurumlarla var güçleriyle çalışacaklarını belirten Yavuz, 2024'te il genelinde kolluk birimleri tarafından 422 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Yavuz, operasyonlarda hakkında adli işlem yapılan 191 zanlının tutuklandığını, 119 şüphelinin ise adli kontrole tabi tutulduğunu aktararak, "2024'te ilimizde kişilere karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,41 düşüş meydana gelmiş olup, olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştır." dedi.

        Karabük'te 2024'te yabancı uyrukluların şüpheli olarak karıştığı olayların bir önceki yıla göre yüzde 45,70 azaldığını anlatan Yavuz, "Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılında ilimize tahsis edilen mobil göç aracı ile 4 bin 86 yabancı şahsın sorgulaması yapılmış ve çalışmalar bu kapsamda devam etmektedir." diye konuştu.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2024'te 302 operasyon yapıldığını vurgulayan Yavuz, "Operasyonlarda yakalanarak adli mercilere teslim edilen 276 şahıstan 97'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 46'sı ise adli kontrole tabi tutulmuştur. 2024 yılında yapılan operasyonlarda 22,52 kilogram muhtelif uyuşturucu madde ve 18 bin 91 adet yine muhtelif uyuşturucu hap ele geçirildiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, kentte 2024'te toplam 1726 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazaların 10'unun ölümlü, 910'unun yaralamalı ve 806'sının maddi hasarlı olduğunu, 1431 de iş kazasının yaşandığını kaydetti.

        Geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bir önceki yıla göre yüzde 13,63 artışla 315 bin 109 çağrının karşılandığını aktaran Yavuz, asılsız çağrılarda bir önceki yıla göre yüzde 15,33 artış yaşandığını bildirdi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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