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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Safranbolu Düğün Evi" müzesi kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:05
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Safranbolu Düğün Evi" müzesi kurulacak.

        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse öncülüğünde ve küratör Selmin Kangal koordinasyonunda hayata geçirilecek müze, geçmişin unutulmaya yüz tutmuş düğün geleneklerini günümüze taşıyacak.

        Tarihi Çarşı'daki Müderrisler Evi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hayata geçecek proje, düğün öncesi hazırlıkları, düğün ritüellerini, düğün sonrası adetleri, düğün manilerini ve türkülerini tanıtacak.

        Safranbolulu kadınlar, yıllardır sandıklarında sakladıkları düğün ve kına elbiselerini, tefebaş, ferace, dantelli ve beyaz sarma yatak örtülerini, yastıklarını, tarak ve başörtülerini, köstek ve daha birçok tarihi eşyayı müzeye bağışlayarak Safranbolu'nun kültürel mirasının tanıtılmasına katkıda bulunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, "Ülkemizde bir ilk olacak düğün müzesi bizi çok heyecanlandırıyor. Safranbolu'nun müzecilik anlamında eksik kaldığını düşündüğümüz için bu projeyi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Sandıklarını açarak müzeye bağış yapmak isteyenler Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak bağışlarını kendilerine verilecek bağış belgesi karşılığında yapacak.

        Öte yandan Safranbolulu kadınlar, proje süresince evlerinde ziyaret edilerek düşünceleri ve anıları kayda alınacak.

        - Karabük Üniversitesinden siber güvenlik alanında önemli adım

        Türkiye Siber Vatan programı kapsamında, Karabük Üniversitesine (KBÜ) kurulacak Siber Vatan Yetkinlik Merkezinin yapımına başlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez için yer teslimi gerçekleştirildi.

        Bölgenin önemli projelerinden biri olan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle hayata geçirilecek merkezin 5 Nisan'da hizmete açılması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verlilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak teknoloji ve güvenlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

        Merkezin, siber güvenlik alanında ülkemizde önemli üs olacağını belirten Kırışık, merkezin, öğrencilere ve araştırmacılara yeni fırsatlar sunarak akademik ve sektörel işbirliklerini güçlendireceğini kaydetti.

        Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Fedayi Kesin, yüklenici firma yetkilileri ve müşavir firma temsilcilerinin katılımıyla imzalar atılarak projeye başlandı.

        Merkez, öğrencilerin ve araştırmacıların uygulamalı eğitimler alabileceği, akademik projeler geliştirebileceği altyapı sunacak. Ayrıca merkez, sanayi ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalara ev sahipliği yaparak bölgesel ve ulusal ölçekte siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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