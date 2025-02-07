AK Parti Karabük heyetinden Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, taşkın koruma, içme suyu altyapısı, tarımsal destekler ve doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Şahin, "Karabük'ün içme suyu altyapısını güçlendirmek, halkımızın suya erişimini güvence altına almak için üzerimize düşeni yapacağız. Hamzalar İçmesuyu Tesisinin rehabilitasyonu kurak dönemlerde Karabük'ün su sorununu çözeceği gibi Safranbolu'nun da su temininde önemli bir rahatlama sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Keskinkılıç da içme suyu projesiyle Karabük ve Safranbolu'nun su ihtiyacını güvence altına almayı hedeflediklerini belirterek, Karasu kaynağındaki su azalışının sebeplerini detaylı inceleyerek önlemleri alacaklarını kaydetti.

İl Başkanı Salt ise AK Parti iktidarının son 22 yılda Karabük'e 12,9 milyar lira tarımsal destek ve yatırım gerçekleştirdiğini aktararak, "Karabük'ümüz için su altyapısı, taşkın koruma projeleri ve milli parklar konusunda Bakanlığımızla koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ilçemizde, her noktada vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeler için destek almaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salt, kent sakinlerine modern ve doğa dostu yaşam alanı sunmak için Temapark ve Nehirpark projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda dere ıslahıyla bölgeyi daha güvenli ve yaşanabilir hale getireceklerini ifade etti.