KARDEMİR'den cüruf patlamasına ilişkin açıklama

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), fabrikada yaşanan cüruf patlamasında herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, saat 17.35 sularında şirketin Cüruf Tumba Tesisi'nde, havuza boşaltımı sırasında çelikhane cürufunun nemli ortamla temas ettiği belirtildi.

Tepkimeden kaynaklı şiddetli gürültü ile tozuma meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.