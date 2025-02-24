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        AK Parti Karabük teşkilatı, 8. Olağan Büyük Kongre'ye katıldı

        AK Parti Karabük teşkilatı, 8. Olağan Büyük Kongre'ye katılım sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:44 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:46
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        AK Parti Karabük teşkilatı, 8. Olağan Büyük Kongre'ye katıldı
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        AK Parti Karabük teşkilatı, 8. Olağan Büyük Kongre'ye katılım sağladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Karabük teşkilatı, kongreye geniş katılım sağlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi.

        AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Başkanı Ferhat Salt, üst kurul delegeleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyelerinden oluşan 500 kişilik grup, büyük kongrede yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, "Kurulduğu günden itibaren Türk siyasetinin merkezinde olan, farklı düşünce ve yaşam tarzlarına sahip kitlelerin seçmeni olduğu, 11 milyonu aşkın üyesiyle dünya demokrasisinde eşine az rastlanır bir teşkilat kapasitesine ve kalitesine sahip AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoluna önemli bir yenilenme, değişim ve dönüşüm iradesi ortaya koyarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Salt, kongrede görev alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

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