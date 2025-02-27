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        Karabük'ten kısa kısa

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, Karabük'te 2 bin 54 kişi mesailerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:42
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, Karabük'te 2 bin 54 kişi mesailerini sürdürüyor.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, programın, engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların istihdama katılımını artırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Ferhat Salt, "Program kapsamında çalışacak kişilere günlük 1083 lira ödeme yapılacak olup, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullandı

        Salt, AK Parti olarak kayıtlı istihdamı artıracak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek yapısal çözümlere öncelik verdiklerini vurgulayarak, istihdama katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        - Necmettin Erbakan Karabük'te anıldı

        Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Karabük'te anma programı düzenlendi.

        Hürriyet Caddesi'ndeki programda konuşan Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Mustafa Özçelik, Erbakan'ın şefkat ve merhameti ön planda tuttuğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun hep mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmuştur. Bu nedenle mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olmuştur. Böyle bir liderimiz olduğu için Rabb'imize ne kadar hamd etsek azdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Program kapsamında lokma tatlısı dağıtıldı.

        - Ramazan davulcularına eğitim verildi

        Karabük Belediyesi tarafından ramazan ayı öncesinde davulculara eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ruhuna uygun şekilde sahur vaktinde vatandaşları uyandıracak davulculara, çalma usulleri ve dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan davulculara kimlik kartları teslim edilirken, kimliksiz kişilerin davul çalmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ramazan davulunun geçmişten günümüze uzanan önemli bir gelenek olduğunu anlatarak, bu geleneğin doğru şekilde sürdürülmesi için düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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