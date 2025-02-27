Karabük'ten kısa kısa

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, Karabük'te 2 bin 54 kişi mesailerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, programın, engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların istihdama katılımını artırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Ferhat Salt, "Program kapsamında çalışacak kişilere günlük 1083 lira ödeme yapılacak olup, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullandı

Salt, AK Parti olarak kayıtlı istihdamı artıracak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek yapısal çözümlere öncelik verdiklerini vurgulayarak, istihdama katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

- Necmettin Erbakan Karabük'te anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Karabük'te anma programı düzenlendi.

Hürriyet Caddesi'ndeki programda konuşan Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Mustafa Özçelik, Erbakan'ın şefkat ve merhameti ön planda tuttuğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun hep mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmuştur. Bu nedenle mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olmuştur. Böyle bir liderimiz olduğu için Rabb'imize ne kadar hamd etsek azdır." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında lokma tatlısı dağıtıldı.

- Ramazan davulcularına eğitim verildi

Karabük Belediyesi tarafından ramazan ayı öncesinde davulculara eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ruhuna uygun şekilde sahur vaktinde vatandaşları uyandıracak davulculara, çalma usulleri ve dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan davulculara kimlik kartları teslim edilirken, kimliksiz kişilerin davul çalmasına izin verilmeyeceği belirtildi.