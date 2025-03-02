Galatasaray, üçüncü çeyreğini 68-54 önde sürdürdüğü maçı 84-69 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, bir üst tura yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Fuzul, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Spor Kulübü'nü 84-69 mağlup etti.

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