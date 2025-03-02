Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Fuzul, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Spor Kulübü'nü 84-69 mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Fuzul, konuk olduğu Karabük Demir Kartal Spor Kulübü'nü 84-69 mağlup etti.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 53-33 üstün girdi.
Galatasaray, üçüncü çeyreğini 68-54 önde sürdürdüğü maçı 84-69 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, bir üst tura yükseldi.
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