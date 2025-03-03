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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) lisansüstü öğrenciler için "Nitelikli Dergilerde Yayın Yapma Süreci" seminerleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:29
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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) lisansüstü öğrenciler için "Nitelikli Dergilerde Yayın Yapma Süreci" seminerleri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalarını uluslararası standartlara uygun şekilde yayımlamalarına destek olmak amacıyla düzenlenen seminerlerde, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında ayrı oturumlar halinde, bilimsel yayıncılık sürecine dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

        Sosyal Bilimler alanındaki lisansüstü öğrenciler için düzenlenen seminer, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç tarafından verildi.

        Kılınç, sosyal bilimler alanında nitelikli yayın yapmanın stratejilerine değindiği seminerde, öğrencilerin hem akademik gelişimlerine hem de yayın sürecine yönelik önemli bilgiler paylaştı.

        Seminerin sonunda, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan tarafından Kılınç'a teşekkür belgesi takdim edildi.

        Fen Bilimleri alanındaki lisansüstü öğrenciler için düzenlenen seminer ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Seminerde, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Ünal, akademik yayıncılık sürecinin temel aşamalarını anlatarak, nitelikli dergilerde yayımlanabilecek makaleler hazırlamanın püf noktalarını paylaştı.

        Seminerin sonunda, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İdris Kahraman tarafından Ünal'a teşekkür belgesi takdim edildi.

        - KBÜ'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi (BESYO) tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Gökşen M. Yücel Spor Salonu'nda, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği turnuvada, sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Kadın öğrenciler arasında Kübra Araz birinciliği elde ederken, Ceren Nur Yıldırım ikinci, Zehra Türker ise üçüncü oldu.

        Madalyaları, Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu takdim etti.

        Erkek öğrenciler kategorisinde Gislain Bado birinci olurken, Ahmet Melih Özkan ikinci, Mehmet Solmaz ise üçüncü sırada yer aldı.

        Öğrencilerin ödüllerini Personel Daire Başkanı Şaban Özkan verdi.

        Personel kategorisinde ise Mahmut Esat Uzun birinci, İsmail Yıldız ikinci, Şaban Özkan ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Madalyaları, Doç. Dr. Neslihan Akçay takdim etti.

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