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        KARDEMİR'den ABD merkezli AMSTED Rail ile stratejik işbirliği

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ABD merkezli AMSTED Rail ile global pazarlar için stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:59
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        KARDEMİR'den ABD merkezli AMSTED Rail ile stratejik işbirliği
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ABD merkezli AMSTED Rail ile global pazarlar için stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

        Fabrikadan yapılan açıklamada, şirketin demir çelik sektöründe ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla büyümeye devam ederken, küresel vizyon doğrultusunda uluslararası işbirliklerini de genişletmeyi sürdürdüğü belirtildi.

        Bu kapsamda, "dünyanın en büyük" entegre demir yolu ekipmanları ve sistemleri ile döküm demir yolu tekeri üreticisi ABD merkezli AMSTED Rail ile global pazarlar için stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandığı aktarılan açıklamada, "KARDEMİR olarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi güçlendirirken, uluslararası işbirliklerimizle sektördeki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu stratejik ortaklığın, hem şirketimize hem de ülkemiz sanayisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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