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        Karabük'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:38
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        Karabük'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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