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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:00
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        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitimde, yöneticiler ve bina sorumluları yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi.

        Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Yılmaz tarafından verilen, yangın güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve üniversite genelinde risk oluşturabilecek alanların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenlenen eğitimde, katılımcılar teorik bilgi verildi, uygulama yaptırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Güvenlik tedbirlerini gözden geçirmek ve kabiliyetimizi artırmak istedik. Bugünkü eğitim, 8 saatlik temel yangın eğitiminin ilk adımıydı. Yöneticilerimiz ve bina sorumlularımız temel yangın eğitiminden geçtiler. Onlar da öğrendiklerini çalışanlarıyla paylaşacaklar. Böylece üniversitemiz genelinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        - KBÜ'de "Ramazan-ı Temaşa" tiyatro oyunu gösterimi yapıldı

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Ramazan-ı Temaşa tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirildi.

        KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen "Ramazan-ı Temaşa" tiyatro gösterimi büyük beğeni topladı.

        Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarının sahnelendiği etkinlikte, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunu ve Karagöz-Hacivat gösterileri izleyicilerle buluştu.

        Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlik, özellikle minik izleyicilerin ilgisini çekti.

        - KASEM, 2 bine yakın çevrimiçi sertifikalı eğitim programı sunuyor

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM), bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2 bine yakın çevrimiçi sertifikalı eğitim programı sunuyor.

        Mühendislik, laboratuvar, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, kişisel gelişim, yabancı dil, eğitmen eğitimi ve lisansüstü eğitim gibi birçok alanda düzenlenen programlar, uzman eğitmen kadrosu tarafından güncel müfredatlar ile hazırlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, şunları kaydetti:

        "Sürekli eğitim merkezimizi yeniden yapılandırdık. İsminden başlamak üzere bütün sistemini yeniden oluşturduk. Bu oluşturduğumuz yeni sistem ile artık KASEM Türkiye ve dünya çapında eğitim verebilecek başarıya ulaştı. Verdiğimiz eğitimlerde çok büyük artış gerçekleşti. Artık 2 bine yakın eğitimi KASEM verebilecek. Bu eğitimlere katılanlar e-devletten online sertifika alabilecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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