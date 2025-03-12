Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitimde, yöneticiler ve bina sorumluları yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Yılmaz tarafından verilen, yangın güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve üniversite genelinde risk oluşturabilecek alanların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenlenen eğitimde, katılımcılar teorik bilgi verildi, uygulama yaptırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Güvenlik tedbirlerini gözden geçirmek ve kabiliyetimizi artırmak istedik. Bugünkü eğitim, 8 saatlik temel yangın eğitiminin ilk adımıydı. Yöneticilerimiz ve bina sorumlularımız temel yangın eğitiminden geçtiler. Onlar da öğrendiklerini çalışanlarıyla paylaşacaklar. Böylece üniversitemiz genelinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- KBÜ'de "Ramazan-ı Temaşa" tiyatro oyunu gösterimi yapıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Ramazan-ı Temaşa tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirildi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen "Ramazan-ı Temaşa" tiyatro gösterimi büyük beğeni topladı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarının sahnelendiği etkinlikte, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunu ve Karagöz-Hacivat gösterileri izleyicilerle buluştu.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlik, özellikle minik izleyicilerin ilgisini çekti.

- KASEM, 2 bine yakın çevrimiçi sertifikalı eğitim programı sunuyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM), bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2 bine yakın çevrimiçi sertifikalı eğitim programı sunuyor.

Mühendislik, laboratuvar, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, kişisel gelişim, yabancı dil, eğitmen eğitimi ve lisansüstü eğitim gibi birçok alanda düzenlenen programlar, uzman eğitmen kadrosu tarafından güncel müfredatlar ile hazırlanıyor.