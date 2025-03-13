Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.U. idaresindeki 78 BK 214 plakalı hafif ticari araç, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde E.B. yönetimindeki 34 BH 8802 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü E.B. ile hafif ticari araçtaki M.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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