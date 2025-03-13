Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.U. idaresindeki 78 BK 214 plakalı hafif ticari araç, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde E.B. yönetimindeki 34 BH 8802 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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