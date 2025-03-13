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        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:40
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        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.U. idaresindeki 78 BK 214 plakalı hafif ticari araç, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde E.B. yönetimindeki 34 BH 8802 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü E.B. ile hafif ticari araçtaki M.E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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