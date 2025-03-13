Karabük'te bir kişinin hafif ticari araca tutunarak yolculuk etmesi kamerada

Görüntülerde bir kişinin hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak seyahat etmesi yer alıyor.

Başka bir araçla seyir halinde olan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu tehlikeli anları kaydetti.

Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi'nde bir kişi, seyir halindeki hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak yolculuk etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak yolculuk etmesi görüntülendi.

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