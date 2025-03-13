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        Karabük'te bir kişinin hafif ticari araca tutunarak yolculuk etmesi kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak yolculuk etmesi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:44
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        Karabük'te bir kişinin hafif ticari araca tutunarak yolculuk etmesi kamerada
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak yolculuk etmesi görüntülendi.

        Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi'nde bir kişi, seyir halindeki hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak yolculuk etti.

        Başka bir araçla seyir halinde olan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu tehlikeli anları kaydetti.

        Görüntülerde bir kişinin hafif ticari aracın tavan çıtalarına tutunarak seyahat etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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