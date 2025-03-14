Karabük'te doğal alanda tilki görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında tilki görüntülendi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında tilki görüntülendi.
Kavak köyü yakınlarında tarlada tilki gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, tilkinin tarlada koşması, ardından bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
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