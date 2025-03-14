Karabük'te ormanlık alanda dolaşan 3 karaca görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Toprakcuma köyünde yürüyüş yapan bir kişi, ormanlık alanda 3 karaca olduğunu fark etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kayıtlarda, ormanlık alanda dolaşan karacaların bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
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