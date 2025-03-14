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        Karabük'te ormanlık alanda dolaşan 3 karaca görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:32 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:32
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        Karabük'te ormanlık alanda dolaşan 3 karaca görüntülendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Toprakcuma köyünde yürüyüş yapan bir kişi, ormanlık alanda 3 karaca olduğunu fark etti.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kayıtlarda, ormanlık alanda dolaşan karacaların bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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