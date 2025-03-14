Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Kayabaşı Mahallesi'nde imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen evde yapılan operasyonda, biri sanayi tipi olmak üzere 3 tütün sarma makinesi, sanayi tipi sigara paketleme makinesi, kompresör, 20 kilogram kıyılmış tütün, 33 paket bandrollü tütün, 12 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Şüpheliler N.Y, R.T. ve N.Y. hakkında adli işlem yapıldı.
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