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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:47 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:48
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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce Kayabaşı Mahallesi'nde imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen evde yapılan operasyonda, biri sanayi tipi olmak üzere 3 tütün sarma makinesi, sanayi tipi sigara paketleme makinesi, kompresör, 20 kilogram kıyılmış tütün, 33 paket bandrollü tütün, 12 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Şüpheliler N.Y, R.T. ve N.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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