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        "SafranTech Takımı", FRC 2025 Türkiye şampiyonu oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan "8777 SafranTech Takımı", FIRST Robotics Competition (FRC) 2025 Ankara Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:52
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        "SafranTech Takımı", FRC 2025 Türkiye şampiyonu oldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan "8777 SafranTech Takımı", FIRST Robotics Competition (FRC) 2025 Ankara Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,14-15-16 Mart'ta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları'nda düzenlenen yarışmada mücadele eden "8777 SafranTech Takımı", sıralama maçlarını başarıyla geçerek finallere yükseldi. Takım, finalde rakiplerini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kazandıkları şampiyonluğun ardından SafranTech ekibini tebrik etti.

        Akbaş, "Mesleki ve teknik eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne seren bu başarı, geleceğimiz için büyük umut kaynağıdır. Öğrencilerimizin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki azmi tüm gençlerimize ilham olacaktır. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, şampiyon takım için İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Daha sonra konvoy halinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçildi.

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