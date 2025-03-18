Karabük'te orman işçilerinin bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı
Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri tarafından bulunan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri tarafından bulunan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Karakaya Orman İşletme Şefliğinde üretim yapan işçiler, ormanlık alanda ayı yavrusunu fark etti.
Koruma altına alınan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaklaşık 1,5 aylık olduğu değerlendirilen ayı yavrusunun bakımının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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