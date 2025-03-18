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        Karabük'te orman işçilerinin bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri tarafından bulunan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:38
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        Karabük'te orman işçilerinin bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri tarafından bulunan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Karakaya Orman İşletme Şefliğinde üretim yapan işçiler, ormanlık alanda ayı yavrusunu fark etti.

        Koruma altına alınan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Yaklaşık 1,5 aylık olduğu değerlendirilen ayı yavrusunun bakımının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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