Karabük'ten kısa kısa

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonasında bronz madalya alan milli boksör Elif Güneri, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Makamında Güneri'yi kabul eden Yavuz, milli boksörün elde ettiği derecenin, Karabük ve ülke adına gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Güneri'ye başarılar dileyen Yavuz, "Spor, disiplin ve kararlılıkla birleştiğinde büyük başarılar getirir. Elif Güneri, bu azmin ve emeğin en güzel örneklerinden biri olarak Karabük'ümüzü ve ülkemizi gururlandırdı. Onun bu başarısı, gençlerimize ilham vermeye devam edecek. Bizler de spora ve sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Polisin ve güvenlik görevlisinin dikkati dolandırıcılığı önledi

Karabük'te bir kişi, güvenlik görevlisi ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, T.E. isimli kişi ilde faaliyet gösteren bir banka şubesinden hesaplarıyla ilgili işlem yapmak üzereyken banka güvenlik görevlisi durumdan şüphelendi.

İhbar üzerine polis ekipleri banka şubesine geldi.

Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin T.E'ye, hesabındaki paranın ele geçirilmek üzere olduğunu, ele geçirilmeden kendilerine göndermesini, daha sonra operasyon bitiminde parayı kendisine iade edeceklerini söyledikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince T.E'nin para göndermesi engellendi.