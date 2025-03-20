Karabük'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Karabük'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

Yücel Huzurevi'nde düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Cumhurbaşkanlığınca toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın oluşturulması, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam miras olarak aktarılması amacıyla 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planlarının oluşturulması doğrultusunda yıl boyunca çalışmalar yürüttüklerini belirten Bilgiç, "Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar ise güçlü ülkeleri meydana getirir. Ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi önceliğimizdir." dedi.

Bilgiç, son dönemlerde aile kurumunun küresel değişim ve dönüşümlerle ciddi tehdit ve risklerle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aile içerisindeki bağların zayıflaması, çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm aile bireylerini tehdit eden zararlı akımların insan fıtratına aykırı sapkın ideolojilerin artış göstermesi, insanları yalnızlaştıran bireyselleşmenin teşvik edilmesi gibi pek çok önemli faktör, ailenin yapısını maalesef etkilemiş durumdadır. 2011'de ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 23,8, erkeklerde 27,1 iken 2025'e geldiğimizde ortalama ilk evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 27, erkeklerde ise bu yaşın 30'a çıktığını görmekteyiz."

Ortalama ilk evlenme yaşının artmasıyla ilk çocuğa sahip olma yaşının da ertelendiğini aktaran Bilgiç, bunun sonucu olarak da sahip olunan ortalama çocuk sayısının azaldığını ifade etti.

Bilgiç, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının 2018'de yüzde 8,8 iken, 2023'te yüzde 10,3'e yükseldiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde doğurganlık oranı da düşmektedir. 2001'de yüzde 2,38 iken, 2022'de yüzde 1,62 çocuğa gerilediği görülmektedir. Doğurganlığın yüzde 2'nin altına düşmesi sebebiyle de ülke nüfusunun giderek yaşlandığı görülmektedir." diye konuştu.