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        Karabük Belediyesi yeni kreşin temelini attı

        Karabük Belediyesi tarafından 100 öğrenci kapasiteli Melike Yeşilyurt Kreşinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:52
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        Karabük Belediyesi yeni kreşin temelini attı
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        Karabük Belediyesi tarafından 100 öğrenci kapasiteli Melike Yeşilyurt Kreşinin temeli atıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi Neşe Sokak'ta inşa edilecek kreş, hayırsever iş insanı Osman Yeşilyurt'un katkılarıyla Karabük'e kazandırılıyor.

        Toplam 590 metrekare kapalı alana sahip olacak kreşte 5 sınıf, 136 metrekarelik iç avlu oyun alanı, yemekhane, mutfak ve etkinlik salonu yer alacak.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya temel atma çalışmalarını yerinde inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için şehrimize yakışır, modern ve nitelikli eğitim yuvası inşa ediyoruz. Melike Yeşilyurt Kreşi, çocuklarımızın gelişimini destekleyecek sıcak ortam sunacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitimi öncelikli alanlarımızdan biri olarak görüyoruz çünkü eğitimli nesiller, güçlü Karabük'ün temelini oluşturur. Bu şehirde doğan her çocuğun, nitelikli ve eşit koşullarda eğitim alabilmesi en büyük arzumuzdur. Sadece bugünü değil, Karabük'ün yarınlarını da inşa etme hedefiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Projeye katkı sunan Yeşilyurt'a teşekkür eden Çetinkaya, bu tür işbirliklerinin, toplumsal dayanışmanın ve ortak değer üretmenin en güzel örnekleri olduğunu vurgulayarak, kreşin Karabük'e hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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