Karabük'te motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Karabük'te motosikletlilerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te motosikletlilerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük-Safranbolu kara yolunda bir motosikleti, başka bir motosikletin sürücüsü ayağıyla iterek ilerletti.
O anlar, aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsünün cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Görüntüde, motosiklet sürücüsünün diğer motosikleti ayağıyla itip ilerletmesi yer alıyor.
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