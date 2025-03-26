Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Karabük'te motosikletlilerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
        ABONE OL

        Karabük'te motosikletlilerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Karabük-Safranbolu kara yolunda bir motosikleti, başka bir motosikletin sürücüsü ayağıyla iterek ilerletti.

        O anlar, aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsünün cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Görüntüde, motosiklet sürücüsünün diğer motosikleti ayağıyla itip ilerletmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te Genç Yeşilay ile Sesli Düşünme Kulübünce iftar programı düzenlen...
        Karabük'te Genç Yeşilay ile Sesli Düşünme Kulübünce iftar programı düzenlen...
        Karabük Üniversitesinde Kazakistan'ın tarihi draması "Sak Dala" sahnelendi
        Karabük Üniversitesinde Kazakistan'ın tarihi draması "Sak Dala" sahnelendi
        Karabük'te uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı
        Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dik...
        Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dik...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı